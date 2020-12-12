При аварии на российском нефтяном месторождении погиб один человек

Один человек погиб при аварии на нефтяном месторождении Требса в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом стало известно РИА Новости от регионального МЧС.

Как рассказали в администрации округа, сообщение о произошедшем поступило в 17:31 про местному времени. На месторождении произошла разгерметизация шланга, который находился под высоким давлением.

В результате происшествия погиб один человек, еще три были ранены. Спасатели отметили, что разлива нефти удалось избежать, и на данный момент скважину заглушили, передает ТАСС. Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку по факту случившегося.

9 декабря на другом российском нефтяном месторождении произошел пожар. На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области загорелся газовый фонтан нефтяной скважины, высота огня достигала 25 метров. В результате ЧП пострадал один человек.