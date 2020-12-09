Горящая под Оренбургом нефтяная скважина попала на видео

На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области загорелся газовый фонтан нефтяной скважины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Кадры с места пожара в своем Instagram публикует региональное управление ведомства.

«Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли на площади 100 квадратных метров, высота факела — 25 метров», — заявили спасатели. Как отмечает РИА Новости, для тушения пожара на место прибыли 50 специалистов и 14 единиц спецтехники.

В результате возгорания пострадал работник месторождения. Он был госпитализирован с термическими ожогами.

В ноябре на челябинском заводе пластиковых окон прогремел мощный взрыв, жертвой которого стал один человек. Взрыв произошел в газовой котельной завода.