Симферополь лишился «обслуживающей полгорода» подстанции скорой помощи. О расформировании изданию «Подъём» рассказала сотрудница подстанции №3 Крымского центра медицины катастроф, отметив, что помещения, в которые переехали бригады, старые и непригодны для работы.

По ее словам, медики опасаются, что из-за переформирования станции больные могут и не дождаться помощи. «Два дня назад люди пришли на смену на подстанцию, которая вторая по величине и обслуживает почти полгорода и пригород, и в середине дня им сказали, что подстанция закрыта, вы расформированы на две другие, которые находятся в противоположных концах города», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что восемь бригад, в каждой из которых были один или два человека, «расформировали по четыре бригады на дополнительные, такие перевалочные подстанции, которые рассчитаны на две бригады максимум». «Там помещения абсолютно непригодны для работы, очень старые, без ремонта, страшно смотреть, туда раньше весь хлам скидывали», — пожаловалась медик.

Собеседница издания подчеркнула, что о переезде их никто не предупредил: «Нас не предупреждали, что будет какой-то переезд. Некоторые работники даже личные вещи не успели забрать». Также, по ее словам, руководство на ситуацию никак не реагирует и объяснений не дает.