Студент создал приложение и спас страдавшего от кошмаров отца-ветерана

В США сын ветерана войны в Ираке Тайлер Склузачек разработал приложение для умных часов и избавил от вечных кошмаров отца, страдающего посттравматическим расстройством. Об этом сообщает телеканал CNN.

Родитель юноши признался, что проблемы со сном едва не разрушили его жизнь, и в какой-то момент он начал употреблять алкоголь вместе с лекарствами, чтобы избавиться от них. «Я боялся закрыть глаза. Они (кошмары) были ужасными и настолько яркими, что я просыпался весь в поту. У Министерства по делам ветеранов США не было лекарства от этого. Были только страдавшие кошмарами люди, которые сводили счеты с жизнью — и никто не понимал, почему», — рассказал он, добавив, что в результате борьбы с недугом пристрастился к спиртному. Это в свою очередь спровоцировало потерю работы и конфликт с женой.

Сын мужчины, Тайлер, которому сейчас 27 лет, рассказал журналистам, что после войны его отец стал совсем другим человеком. И хотя тогда ему было всего 13, он это заметил. «Раньше он был таким активным и счастливым. После войны он был подавлен, апатичен, раздражителен, и, что хуже всего, он не спал. Было тяжело видеть отца таким», — отметил он.

Пытаясь помочь отцу, будучи студентом-выпускником в 2015 году Тайлер создал приложение для умных часов, которое отслеживает и прекращает кошмары. Изобретение анализирует частоту сердечных сокращений и движений, определяя, когда спящему снится плохой сон. Зафиксировав кошмар, оно активирует вибрацию, которая выводит человека из неприятного сновидения. Отмечается, что обладатель часов с программой при этом не просыпается.

Вспоминая процесс создания программы, Тайлер признался, что использовал отца в качестве подопытного и тестировал на нем разные версии приложения, используя телефон на базе Android и часы Pebble. В результате ему удалось добиться того, чтобы кошмары отца полностью прекратились. Благодаря этому ветеран смог вернуться к нормальной жизни.

Тайлер отметил, что уже продал права на алгоритмы отслеживания и реагирования на кошмары компании NightWare. «Моей целью было спасти отца, поэтому я считаю, что миссия выполнена. Теперь моя цель — помочь как можно большему количеству людей. Даже если это (устройство) поможет одному человеку, оно все равно того стоит», — сказал он.

CNN отмечает, что программное обеспечение NightWare встроено в Apple Watch. В ноябре комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрил приложение NightWare для лечения кошмаров, вызванных посттравматическим стрессом. Отмечается, что NightWare является приложением, доступным только по рецепту.