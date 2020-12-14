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Врач предупредила россиян о трех вредных свойствах оливье

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

У оливье есть несколько вредных свойств, которые могут ухудшить самочувствие человека. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредила диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

Первое — в салате много ингредиентов. Происходит нагрузка на поджелудочную железу, потому что «нужно найти именно те ферменты, которые будут расщеплять один продукт, второй, третий и так далее».

Заправка, которая обычно состоит из майонеза и сметаны, также не полезна из-за жирности и калорийности. От этого страдают печень, поджелудочная железа, желчный пузырь.

Третий негативный фактор — в оливье быстро размножаются микроорганизмы. Если салат стоит на столе всю ночь, бактерии появляются в блюде уже к утру. Салат может принести вред даже когда хранится в холодильнике, если стоит там несколько дней. Хорол отметила, что в первых числах января регистрируется много отравлений и обострений панкреатитов.

Оливье нужно съедать в день приготовления, притом есть небольшими порциями, добавила врач. Вместо майонеза рекомендуется использовать йогурт.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала самыми вредными новогодними блюдами салаты с большим количеством ингредиентов и майонезом. Тяжелее всего организм переваривает сыр, орехи и майонез.

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