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На поддержку подмосковных аграриев направили миллиарды рублей

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

На поддержку аграриев Московской области из регионального и федерального бюджетов было выделено суммарно более 5,9 миллиарда рублей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Его цитирует РИАМО во вторник, 15 декабря.

«Из них порядка 4,7 миллиарда рублей из регионального бюджета и 1,3 миллиарда рублей из федерального», — сказал Воскресенский.

По его словам, финансовую помощь получили более чем 300 сельхозпроизводителей. Средства разрешается израсходовать на проведение агротехнологических работ, производство молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования, уточнил он.

Ранее во вторник сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий в размере 134,8 миллиона рублей на развитие сельского хозяйства в Подмосковье.

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