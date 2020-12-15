Десятидневная диета тучной певицы встревожила ее фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, рассказала о своей десятидневной детокс-программе и встревожила фанатов. На дискуссию в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 32-летняя исполнительница разместила серию сторис, на которых она позирует в спортивной одежде и говорит о том, что села на соковую диету, чтобы вывести из организма токсины и улучшить свое самочувствие. В ее рацион на протяжении десяти дней входили протеиновые коктейли, овощные соки, орехи, витамины, а также яблоки и огурцы в качестве перекуса. При этом певица подчеркнула, что не преследовала цель похудеть.

Пользователи сети принялись критиковать детокс-программу знаменитости. «То, как вы продвигаете культуру питания, разбивает мне сердце», «Что? Нет, нет, нет! Детоксы не работают, и они точно не способствуют укреплению тела», «Я думала, что Лиззо пропагандирует бодипозитив! Видимо, ей очень нравится ее нездоровое тело, тучное тело. Ей следует поставить цель, чтобы стать здоровее, поскольку любой человек, у которого есть мозг, знает, что ожирение — плохо», — высказывались они.

Ранее в декабре Lizzo показала на камеру целлюлит и жировые складки и обрадовала фанатов. На кадрах она запечатлена в белом комплекте нижнего белья и небольшой золотистой подвеске. «Мое тело меняется, но я буду любить его со всех ракурсов», — подписала она пост.