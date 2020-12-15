На онлайн-конференции MBM Digital Marketing Day бизнес подготовят к 2021 году

16 декабря 2020 года МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы) проводит онлайн-конференцию MBM Digital Marketing Day. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МБМ.

«Комплексная помощь предпринимателям в цифровизации бизнес-процессов и освоении инструментов онлайн-продвижения продукции в этом году стала одним из ключевых направлений нашей деятельности. В условиях пандемии использование интернет-маркетинга становится важным для многих компаний. Онлайн-конференция МБМ поможет предпринимателям сориентироваться в актуальных трендах и успешных методах работы с крупнейшими интернет-платформами и привлекать новых потребителей», — рассказал руководитель Департамент предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В ходе конференции будут обсуждаться вопросы, касающиеся применения Instagram для бизнеса в 2021 году, использования TikTok для бизнеса, продвижения ресурсов в период эпидемии и многого другого. Участники изучат современные тренды и инструменты продвижения в онлайн-пространстве, а также познакомятся с полезными лайфхаками интернет-маркетинга.

«Посещение онлайн-конференции MBM Digital Marketing Day — это отличная возможность проводить сложный 2020 год и встретить новый 2021 год во всеоружии. Сегодня каждому бизнесу важно присутствовать в онлайне, чтобы не отставать от конкурентов. Digital-маркетинг помогает бизнесу взаимодействовать с большим количеством людей, не ограничиваясь офлайн-пространством. Но важно помнить, что с каждым годом маркетинговые подходы меняются, появляются новые инструменты, формируются новые направления, именно поэтому бизнесу так важно всегда быть в курсе последних нововведений», — рассказала спикер онлайн-конференции, PR-директор платформы по работе с блогерами EPICSTARS Юлия Магась.

Также в числе спикеров — основатель и руководитель digital-агентства «Градус°» Павел Боревич, СЕО коммуникационного агентства «Кабарга» Яна Бубнова, продюсер по упаковке и стратегическому продвижению личного бренда в социальной сети TikTok Алина Думова, сооснователь и генеральный директор GetShop.TV Андрей Григорьев, руководитель отдела маркетинга компаний «Томат и Чеддер», «Хин Чао», Bronson barbershop Артем Дудин, создатель и руководитель PR-агентства Plastilin Александр Головко.

Мероприятие пройдет 16 декабря 2020 года. Начало трансляции в 11 часов. Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте mbm.mos.ru.