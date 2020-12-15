Сова устроила аварию и скрылась с места происшествия

Сова устроила автомобильную аварию в пригороде австралийского Маккуори, штат Новый Южный Уэльс, и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает издание Newcastle Herald.

Вечером в субботу, 12 декабря, 21-летний водитель курьерской службы ехал по городу на микроавтобусе. Внезапно в открытое окно автомобиля влетела сова и врезалась в голову водителю.

От неожиданности австралиец не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. В результате происшествия оба транспортных средства получили значительные повреждения.

Очевидцы сообщили, что водитель испугался повторного нападения птицы и выпрыгнул из микроавтобуса.

Один из свидетелей ДТП сфотографировал сову, сидящую на приборной панели микроавтобуса. «К счастью, есть доказательство, иначе мы никогда бы не поверили в эту историю», — сообщили в полиции Маккуори.

Там пояснили, что к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов птица скрылась с места происшествия. «Если вы узнаете эту сову, пожалуйста, сообщите в ближайший полицейский участок», — пошутили в полиции.

Ранее сообщалось, что кот выбежал на дорогу, устроил аварию с участием двух автомобилей и сбежал. Автомобиль резко затормозил, чтобы не сбить животное, а спустя секунды в него врезалась ехавшая сзади машина.