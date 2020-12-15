Наука и техника
 
Последние новости
Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом
Власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым
Десятидневная диета тучной певицы встревожила ее фанатов
Тела исчезнувших охотников нашли с огнестрельными ранениями в Сибири
Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре в башкирском доме престарелых
Львы растерзали редкую обезьяну на глазах у посетителей сафари-парка
России предрекли исторический ипотечный рекорд
Стюардесса получила травмы во время турбулентности и лишилась работы
Недовольные украинские бизнесмены пришли к зданию Рады
Новости партнеров
Прослушать новость

Флагманский iPhone резко подешевел

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Стоимость флагманского смартфона Apple 2019 года опустилась ниже психологической отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По данным каталога проекта, минимальная стоимость iPhone 11 Pro Max с накопителем 64 гигабайта в России составляет 79 790 рублей. На старте продаж соответствующая модель была оценена в 100 тысяч рублей. Журналисты отметили, что за год топовый аппарат линейки 2019 года резко подешевел более чем на 20 тысяч рублей, или на 20 процентов, от первоначальной стоимости.

Авторы подчеркнули, что если бы не падение рубля во второй половине года, то флагманский аппарат стоил бы еще дешевле. В сообщении говорится, что 11 Pro Max является мощным девайсом с актуальным железом, поэтому даже спустя год после выпуска его можно рассматривать к покупке.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти. На задней панели флагмана расположена тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и поддержкой ночного режима.

Самым дорогим флагманом Apple 2020 года является смартфон iPhone 12 Pro Max. Устройство вышло с 6,7-дюймовым дисплеем, чипом Apple A14 Bionic, тройной камерой с поддержкой режима ProRAW. Минимальная стоимость девайса в России составляет 110 тысяч рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
iPhone 11 Pro Max резко подешевел после запуска нового айфона
Популярный iPhone рекордно подешевел
Самый популярный iPhone подешевел
Самый дорогой iPhone рекордно подешевел
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
10:1610 декабря

В России объяснили невозможность взломать С-400

09:0710 декабря

Назван бесполезный способ защиты от коронавируса

08:1310 декабря

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
06:4410 декабря

Взрыв корабля Маска во время испытаний показали на видео

06:3710 декабря

Опровергнуто официальное время появления коронавируса в Европе

03:4310 декабря

В упавшем корабле Маска сгорел ответ на «вопрос жизни, вселенной и всего такого»

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
02:2010 декабря

Прототип марсианского корабля Илона Маска взорвался

00:1410 декабря

В США российский «Адмирал Кузнецов» признали небоеспособным

00:1110 декабря

Рогозин диагностировал у американцев «нервный космический срыв»

Россия
Мэр Перми подал в отставку
Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Спрогнозировано снижение численности населения России к 2050 году
В Москве сервисом «Социальный навигатор» воспользовались 800 тысяч человек
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
Все материалы
Мир
Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В Израиле припомнили России Крым
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
В России начали стабилизировать цены на продукты
«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»
Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
Назван лучший горький шоколад
Системная оценка
Стоимость нефинансовых активов Сбера выросла в 4,5 раза
Глава «Открытия» назвал основную проблему рубля
«Он прописал России шоковую терапию»
 
«Роснефть» открыла третье уникальное месторождение в Карском море
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Реклама с заразившимся коронавирусом Санта-Клаусом рассердила зрителей
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
В работе YouTube и Google произошел сбой
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Американки «узнали» о существовании чайника и обрадовались этому изобретению
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Умерла 94-летняя звезда Instagram из России
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Учительница потеряла работу и разбогатела на продаже эротических фото
Невеста уличила жениха в неверности и похудела на 42 килограмма
Похищенная при рождении дочь вернулась к родителям спустя 25 лет
Школьница забыла в шкафу набитый деньгами рюкзак и обнаружила его 20 лет спустя
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Появились подробности о первом электрокаре Subaru
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
Renault раскрыла подробности о новом Duster для России
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Посмотрите на карбоновую газонокосилку от Mansory в стиле кроссовок Jordan
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
Hyundai объявил цены на новую Elantra в России
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы