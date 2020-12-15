Флагманский iPhone резко подешевел

Стоимость флагманского смартфона Apple 2019 года опустилась ниже психологической отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По данным каталога проекта, минимальная стоимость iPhone 11 Pro Max с накопителем 64 гигабайта в России составляет 79 790 рублей. На старте продаж соответствующая модель была оценена в 100 тысяч рублей. Журналисты отметили, что за год топовый аппарат линейки 2019 года резко подешевел более чем на 20 тысяч рублей, или на 20 процентов, от первоначальной стоимости.

Авторы подчеркнули, что если бы не падение рубля во второй половине года, то флагманский аппарат стоил бы еще дешевле. В сообщении говорится, что 11 Pro Max является мощным девайсом с актуальным железом, поэтому даже спустя год после выпуска его можно рассматривать к покупке.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти. На задней панели флагмана расположена тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и поддержкой ночного режима.

Самым дорогим флагманом Apple 2020 года является смартфон iPhone 12 Pro Max. Устройство вышло с 6,7-дюймовым дисплеем, чипом Apple A14 Bionic, тройной камерой с поддержкой режима ProRAW. Минимальная стоимость девайса в России составляет 110 тысяч рублей.