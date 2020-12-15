На Украине описали переговоры с Россией фразой «медведь все равно съест зайца»

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос описал ход переговоров с Россией фразой «медведь все равно съест зайца», пишет «Страна.ua».

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что у президента Владимира Зеленского, возможно, есть амбиции закончить войну на Донбассе. Однако он должен воспринимать себя не как президента, а как Верховного главнокомандующего. «И воспринимай того, с кем ты хочешь договориться, не как президента, а как Верховного главнокомандующего», — отметил Кривонос.

По его мнению, российский лидер Владимир Путин «никогда не пойдет на уступки, потому что он чувствует себя сильным». Поэтому Украина должна строить свою политику «с позиции "давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать"».

«А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», — добавил Кривонос.

Ранее замсекретаря СНБО пригрозил России «потоком гробов» в случае, если Москва начнет агрессию против Киева.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в результате массовых антиправительственных выступлений. Киев попытался вернуть мятежный регион силой и обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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