В СНБО Украины пригрозили России «потоком гробов» и напомнили про войну в Чечне

Москва легко может начать агрессию против Киева, но ей это будет стоить больших потерь в силу подготовленности украинской армии к полномасштабным сражениям. Об этом в интервью с порталом «Обозреватель» заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

Он отметил, что по численности состава и военной техники российская армия опережает украинскую. Однако украинские военные более подготовлены к ведению полномасштабных военных действий благодаря шестилетней войне в Донбассе.

Материалы по теме «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести? Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Кроме того, Кривонос пригрозил Москве большими потерями в случае боев, а также напомнил про войну в Чечне. «Но они [россияне] понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-1996 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно», — сказал он.

По словам замглавы СНБО, Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри, чтобы в итоге перевести стрелки на Киев и откреститься от санкций.

Ранее сообщалось, что очередная встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится 28 октября. Переговоры будут проведены в формате видеоконференции.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.