В СНБО Украины пригрозили России «потоком гробов» и напомнили про войну в Чечне

Москва легко может начать агрессию против Киева, но ей это будет стоить больших потерь в силу подготовленности украинской армии к полномасштабным сражениям. Об этом в интервью с порталом «Обозреватель» заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.
Он отметил, что по численности состава и военной техники российская армия опережает украинскую. Однако украинские военные более подготовлены к ведению полномасштабных военных действий благодаря шестилетней войне в Донбассе.
Кроме того, Кривонос пригрозил Москве большими потерями в случае боев, а также напомнил про войну в Чечне. «Но они [россияне] понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-1996 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно», — сказал он.
По словам замглавы СНБО, Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри, чтобы в итоге перевести стрелки на Киев и откреститься от санкций.
Ранее сообщалось, что очередная встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоится 28 октября. Переговоры будут проведены в формате видеоконференции.
Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.