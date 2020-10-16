Украинская разведка заявила о переброске в Донбасс российских Т-72Б

Россия начала переброску в Донбасс танков Т-72Б взамен устаревших Т-64. Об этом сообщили в Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

В ведомстве отметили, что замена боевых машин проходит в рамках усиления группировки войск в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Переброска военной техники якобы осуществляется по железной дороге.

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«Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б», — говорится в сообщении Минобороны.

Также в министерстве отметили, что власти ДНР и ЛНР планируют демонстрировать устаревшую технику в качестве доказательства выполнения минских соглашений. «[Они] будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения», — заявили в ведомстве.

Ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что Москва легко может начать агрессию против Киева, но ей это будет стоить больших потерь в силу подготовленности украинской армии к полномасштабным сражениям.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.