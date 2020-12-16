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Власти российских регионов опровергли волну сообщений о локдауне

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти нескольких российских регионов опровергли волну сообщений о введении локдауна. Об этом сообщает РИА Новости.

Опровержение выпустили Карелия, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская и Магаданская области.

Речь идет об анонимном сообщении о якобы готовящихся новых ограничениях, однако в нем не указан конкретный регион. Запись распространяется по родительским чатам в мессенджерах и соцсетям. Согласно ей, с 28 декабря по 17 января якобы будут закрыты в том числе офисы, работающие с физлицами, школы, фитнес-центры и спортивные объекты, торговые центры, кинотеатры, все магазины, кроме продовольственных, а также будут отменены все массовые мероприятия.

Оперштаб Карелии опубликовал данное сообщение, написав на нем крупными красными буквами слово «фейк».

14 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на новогодние праздники в России не планируется жесткий карантин по западному сценарию. Перед этим он сообщил об отсутствии планов по введению локдауна из-за коронавируса.

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