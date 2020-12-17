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Власти заявили о зарплате в 116 тысяч рублей у пожаловавшейся Путину уборщицы

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Власти Мурманской области заявили, что санитарка из центральной районной больницы в городе Кола Мурманской области, жалоба которой к президенту России Владимиру Путину прозвучала на пресс-конференции главы государства, получает зарплату более 116 тысяч рублей в месяц. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает РЕН ТВ.

«Размер начисленных ей губернаторских выплат за счет областного бюджета ежемесячно в течение семи месяцев составлял в среднем 44,8 тысячи рублей. Это только выплаты. А полная заработная плата была порядка 73,5 тысячи рублей», — рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, который выехал в Колу после пресс-конференции президента.

Он добавил, что недавно работавшая уборщицей женщина прошла обучение для того, чтобы перевестись на должность санитарки, где зарплата выше.

«В ноябре при работе на полторы ставки она получила порядка 77 тысяч рублей в качестве надбавки, а полная заработная плата составила 116 тысяч рублей», — отметил чиновник.

Об отсутствии надбавки медикам из Колы Мурманской области стало известно в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина 1 декабря. Волонтер в кол-центре зачитала обращение врачей, которые заявили, что ни разу с начала пандемии не получали выплаты за работу с пациентами, которые больны коронавирусом. После этого губернатор региона Андрей Чибис заявил, что «такое невозможно», отметив, что ни одной жалобы на выплаты не поступало.

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