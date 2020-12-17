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Мурманский губернатор заявил о проверке отсутствия выплат медикам по COVID-19

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@rian_ru / Telegram

Информацию об отсутствии выплат медикам, работающим с COVID-19 в Кольской больнице, перепроверят, заявил в своем Instagram-аккаунте губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, ни одной жалобы на выплаты не поступало. «Такое невозможно», — сказал Чибис. Он добавил, что все медики получают ковидные выплаты.

Об отсутствии надбавки медикам из Колы Мурманской области стало известно в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Волонтер в кол-центре зачитала обращение врачей, которые заявили, что ни разу с начала пандемии не получали выплаты за работу с пациентами, которые больны коронавирусом.

Ранее в Мурманской области сообщили об увеличении количества автобусных рейсов из-за пандемии коронавируса. Власти решили увеличить их в пиковые часы на отдельных маршрутах пригородного сообщения.

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