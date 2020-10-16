В Мурманской области из-за коронавируса увеличили число автобусов

В Мурманской области станет больше автобусов из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства региона.

Власти решили увеличить количество рейсов в пиковые часы на отдельных маршрутах пригородного сообщения. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктора Тиховского, в силу ситуации с распространением COVID-19 необходимо сократить пассажиропоток на маршрутах.

Кроме того, в автобусах можно купить медицинские маски. Все средства индивидуальной защиты продаются в отдельных упаковках с указанием даты производства и данных производителя.

Согласно данным мурманского оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.