Врач перечислил способы борьбы с эмоциональным истощением

Пользователь Twitter с ником @P_Walkerr2 рассказал, как распознать эмоциональное истощение. Твит набрал вирусную популярность и привлек внимание врача Рехмана Абдулрехмана, который в комментариях под постом перечислил способы борьбы с недугом.

Признаками эмоционального истощения @P_Walkerr2 назвал повышенную раздражительность, нежелание делать даже то, что раньше приносило удовольствие, чувство сильной тревожности, панические атаки, а также проблемы со сном. Он добавил, что эмоционально истощенные люди часто теряют терпение и, как следствие, ссорятся с коллегами или семьей.

О расстройстве, уточнил автора твита, могут сигнализировать проблемы с желудком и постоянная боль в животе, а также повышенная сентиментальность. Кроме того, страдающие от недуга люди могут чувствовать, что им постоянно хочется плакать, а также испытывать ощущение опустошенности и оторванности от реальности.

В комментариях к треду психолог и врач Рехман Абдулрехман объяснил некоторые из перечисленных микроблогером симптомов. По его словам, хотя эмоциональное истощение и не является диагностируемым состоянием, оно может привести к более серьезной проблеме — депрессии.

Доктор подчеркнул, что нарушение сна напрямую связано с проблемами с желудком. «Нам кажется, что сон не восстанавливает нас. Однако трудности со сном могут влиять на аппетит, либидо и даже вызвать боль в теле», — отметил психолог.

Чтобы стабилизировать свое состояние, Абдулрехман посоветовал соблюдать ряд правил. Во-первых, не забывать о ежедневной физической активности. Во-вторых, находить время на отдых. «Это не пустая трата времени, это позволяет вашему физическому и психологическому "я" восстановиться», — написал специалист. Кроме того, он порекомендовал не пренебрегать социальными контактами, а также не забывать вносить разнообразие в привычный ритм жизни. «Если вы долго сосредоточены на одном деле, изменение вида деятельности может быть полезным», — пояснил врач.