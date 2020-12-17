Мать-одиночка заработала сотни тысяч рублей на продаже фото собственных ног

Жительница английского города Лестер заработала сотни тысяч рублей на продаже снимков собственных ног и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на The Sun.

25-летняя Майя-Мэй Томпсон (Myaa-May Thompson) начала продавать фото своих стоп вскоре после рождения дочери. «В течение трех месяцев после того, как я стала мамой, начался режим самоизоляции. У меня пропали все шансы найти новую работу, чтобы платить за подгузники, детскую одежду и электричество. Я старалась быть лучшей мамой и нуждалась в работе, которую могла бы делать дома», — сказала она.

По словам героини материала, все началось с продажи кроссовок на Ebay. Один из покупателей спросил, пахнет ли ее обувь и может ли она, прежде чем отправить ему, поносить ее несколько дней. За это он предложил ей 40 фунтов стерлингов (четыре тысячи рублей) вместо десяти.

«Так все и началось. Когда мужчина получил эти кроссовки, он сразу же отправил мне сообщение, рассказав, какие они замечательные, и спросил, могу ли я сделать несколько снимков своих ног, покрытых лаками разных цветов», — поделилась девушка.

С этого момента англичанка начала развивать свой бизнес в Instagram. «Поклонники хотели видеть меня в разных типах носков, колготок, чулок и даже сланцев, также они просили снимки моих ступней крупным планом. Мужчины хотят быть уверены, что я делала фото специально для них, поэтому они просят наносить определенные цвета лаков для ногтей. Кроме того, спросом пользуются кадры, где я в туфлях на каблуках, носках или чулках, покрытых грязью», — отметила Томпсон.

На данный момент мать-одиночка зарабатывает от 400 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей) в неделю, а в предновогодний период ее доход увеличился до 800 фунтов стерлингов (80 тысяч рублей) в неделю. Сейчас девушка размещает свои снимки на онлайн-платформах OnlyFans и KIK. «В преддверии рождества поклонники требуют праздничных фотографий и видео. Они обожают, когда я болтаю рождественскими безделушками на пальцах ног, хожу по оберточной бумаге и обматываю вокруг ступней мишуру», — поделилась героиня.

По словам англичанки, ее фанатами являются мужчины со всего мира, включая Ирландию, США, Австралию, Африку, Азию и Англию. «Все мои клиенты разные. Некоторые из них — хирурги, судьи, юристы и инженеры. Многие женаты и имеют детей. Они говорят, что им страшно обсуждать со своими партнерами свою одержимость ногами. Я понимаю, что это просто их способ снять стресс», — подчеркнула Томпсон.

Ранее в декабре студентка открыла магазин поношенных трусов и разбогатела. По словам девушки, вещи, предназначенные для покупателей, она носит около двух дней, занимаясь своей повседневной жизнью. Семья и друзья героини не знают о ее сайте и считают, что студентка зарабатывает резьбой по дереву.