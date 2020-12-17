Мир
 
Последние новости
Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о хакерах и помощи Трампу
Шнурова впечатлил буфет на пресс-конференции Путина
Калифорния обогнала Германию, Индию и Британию по числу новых случаев COVID-19
Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса
Названы лучшие гаджеты 2020 года
Правительство Армении опровергло сообщение об отставке Пашиняна 31 декабря
Путин оценил систему онлайн-обучения в школах и вузах
Google оштрафовали на миллионы рублей
Мужчина начал продавать маски в виде человеческого лица и напугал покупателей
Путин ответил на вопрос о дочери и зяте
Новости партнеров
Прослушать новость

Отсидевшего 20 лет за убийство и изнасилование мужчину оправдали в Южной Корее

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Мужчина, отсидевший 20 лет в тюрьме за убийство и изнасилование 13-летней девочки, был признан невиновным в ходе громкого судебного разбирательства в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Ёнхап».

Это убийство было лишь одним из 10 эпизодов громких серийных убийств, произошедших в конце 1980-х — начале 1990-х годов в сельском районе Хвасон недалеко от Сеула. Тело девочки было обнаружено в ее спальне. По подозрению в убийстве был задержан Юн Сон Е, которому на тот момент было 22 года. Правоохранители не нашли доказательств его причастности к другим преступлениям, поэтому сочли его подражателем серийного убийцы.

Сам он настаивал на своей невиновности и утверждал, что полицейские пытками заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал, но верховный суд встал на сторону следователей. Он провел за решеткой в общей сложности 20 лет, и стал единственным человеком, арестованным в связи с чередой жестоких убийств.

Прошлой осенью преступник Ли Чун Чжэ, отбывавший срок за другое убийство, сознался в «хвасонских убийствах». Юн Сон Е обратился в суд с просьбой о пересмотре дела, и спустя 31 год после своего ареста смог добиться оправдательного приговора. Повторное судебное разбирательство подтвердило слова мужчины о полицейских пытках и ошибке следствия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man jailed for 20 years on wrongful murder conviction acquitted in retrial
Южнокореец сознался в массовом убийстве девочек и женщин десятки лет назад
Самый разыскиваемый американский убийца арестован