Южнокореец сознался в массовом убийстве девочек и женщин десятки лет назад

Житель Южной Кореи признался на суде в 14 убийствах девочек и женщин, совершенных несколько десятков лет назад. При этом мужчина выразил удивление, что его не заподозрили в них раньше. Его слова передает CNN.

«Я все еще не понимаю, почему я не был подозреваемым. Преступления случались вокруг меня, и я не очень старался что-то скрывать, поэтому думал, что меня легко поймают. Там были сотни полицейских. Я все время натыкался на детективов, но они всегда спрашивали меня о других людях», — сказал он.

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Отмечается, что в 1994 году Ли Чун Чжэ был приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство невестки, однако его виновность в ряде других убийств так и не была доказана. В сентябре 2019 года следствие обнаружило ДНК мужчины на белье одной из жертв. Тогда он был арестован как подозреваемый еще в трех преступлениях, совершенных в Хвасоне с 1986 по 1991 год. При этом в настоящее время полиция не может привлечь его к ответственности, так как срок давности по этим убийствам уже истек.

В ходе своей речи в суде Чун Чжэ рассказал, что во время одного из допросов на нем были часы одной из жертв. Однако подозрения полиции вызвало то, что у мужчины при себе не было удостоверения личности, и вскоре после этого южнокорейца отпустили.

О преступлениях Чун Чжэ в Хвасоне был снят фильм «Воспоминания об убийстве», режиссером которого стал Пон Чжун Хо, впоследствии прославившийся за фильм «Паразиты».