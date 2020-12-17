Губернатор Ростовской области выступил с инвестпосланием в восьмой раз

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в восьмой раз выступил с ежегодным инвестиционным посланием к предпринимательскому сообществу и органам власти. Впервые глава региона обратился к аудитории с инвестпосланием в онлайн-формате, и его выступление сопровождала виртуальная помощница Аксинья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора области. Целью послания было проинформировать участников инвестиционного процесса о планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата.

В начале выступления Василий Голубев подвел предварительные экономические итоги года. Он, в частности, отметил, что в период пандемии оправдало себя сохранение всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции. «По итогам уходящего года объем валового регионального продукта прогнозируется на уровне свыше 1,5 триллиона рублей. На уровне прошлого года прогнозируются объем промпроизводства, строительные работы в жилищной и индустриальной сфере, частные инвестиции, экспорт продовольствия и продукции сельхозпроизводства», — сказал Василий Голубев.

Губернатор напомнил об амбициозной задаче, которую поставил президент страны, — о запуске нового инвестиционного цикла, в котором реальный рост инвестиций в 2030 году должен составить 70 процентов.

«Необходимо по-новому и активно вести работу по созданию и продвижению образа Ростовской области как инвестиционно-привлекательного региона. Это наша общая задача — и профильных министерств, и правительства Ростовской области, и Законодательного собрания», — отметил губернатор.

На сегодняшний день в донском инвестпортфеле свыше 600 проектов. Их плановый объем инвестиций — более 520 миллиардов рублей и 35 тысяч новых рабочих мест. «Прорывные проекты реализуются в высокотехнологичных сферах: обрабатывающей и пищевой промышленности, машиностроении, возобновляемой энергетики, цифровой экономики и логистики, — отметил губернатор.

Также в своем выступлении глава региона подчеркнул, что Ростовская область — традиционный лидер страны по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Его объем превышает 5 миллиардов долларов США. Для понимания масштаба: это пятая часть всего российского продовольственного экспорта.