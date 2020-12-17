Российская «Стратегия» проследит за ВМС США на Черном море

Новая российская система автоматического освещения надводной обстановки «Стратегия» разработки Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) позволит, в частности, отслеживать корабли Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море, сообщает РИА Новости.

Система использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные радиолокационных станций (РЛС) и внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Анализируя соответствующую информацию, «Стратегия» определит принадлежность кораблей, входящих в Черное море.

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В марте ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что вторая загоризонтная РЛС «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

В апреле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что РЛС «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо Дальнего Востока.

В октябре 2019 года генеральный директор НИИДАР Кирилл Макаров сообщил, что размещение «Контейнера» в глубине России объясняется существованием мертвой зоны радиусом 900 километров.