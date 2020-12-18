В России предложили ограничить иностранное владение популярных видеосервисов

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия запретит иностранцам владеть более чем 20 процентами акций видеосервисов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается разрешить вводить такие ограничения в отношении аудиовизуальных сервисов с преимущественно российской аудиторией. По мнению автора инициативы, депутата от «Единой России» Антона Горелкина, необходимо ввести это правило из-за «возрастающей роли подобных сервисов в формировании общественного мнения и в информировании граждан» страны.

По словам парламентария, речь идет только о тех сервисах, в которых больше 50 процентов пользователей — из России. Их предлагается обязать соблюдать долю иностранного владения не выше 20 процентов. В настоящее время требуется только наличие российского юридического лица.

Согласно реестру Роскомнадзора, существует 21 видеосервис в стране и часть из них может попасть под действие нового законопроекта в случае его принятия. В пояснительной записке Горелкин уточнил, что подобное требование не распространяется на сервисы, у которой российская аудитория составляет менее половины от всей при условии, что такое владение согласовано с правительственной комиссией.

Горелкин — автор резонансного законопроекта об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении до 20 процентов доли иностранного капитала в интернет-ресурсах. Проект был внесен в Госдуму в июле 2019 года и в случае принятия мог, в частности, повлиять на деятельность компаний «Яндекс» и Mail.ru Group.