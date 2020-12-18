В Петербурге одобрили смягчение закона о «наливайках» в центре города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал обновленный закон о «наливайках» — небольших барах в жилых домах центра города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он одобрил изменения, позволяющие продлить до 1 января 2022 года продажу спиртных напитков в объектах общепита, если зал обслуживания посетителей имеет не менее 50 квадратных метров. Ранее крайним сроком значилось 1 января 2021 года. Ограничения коснутся предприятий общепита, расположенных в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки или в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах. Расположенные в иных многоквартирных домах объекты общепита с 1 января 2022 года смогут продавать спиртное, если их общая площадь составляет не менее 20 квадратных метров.

Ранее в России запретили продажу алкоголя в заведениях общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Мера была принята в интересах жителей многоэтажек, которые жаловались на нарушение общественного порядка. По словам авторов законопроекта, население в регионах плохо относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем («наливайки») в жилых зонах. При этом бары и кафе не должны закрыться совсем — достаточно отказаться от продажи алкоголя.