Мужчина оставил Mercedes около дома и нашел его разобранным на запчасти утром

Супружеская пара опубликовала фото своего люксового автомобиля, который злоумышленники разобрали на запчасти за ночь. Об этом сообщает Metro.

Британец Пол Хэмптон (Paul Hampton) рассказал журналистам, что накануне происшествия припарковал Mercedes C-Class стоимостью 16,5 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей) около дома. По словам мужчины, он не поверил своим глазам, когда утром обнаружил то, что осталось от автомобиля.

За ночь банда полностью разобрала машину: были похищены передний бампер, водительская и пассажирская двери, оба передних сиденья и все четыре колеса. Воры также украли пачку конфет, которая лежала в бардачке. При этом Хэмптон отметил, что все оставшиеся детали автомобиля остались в идеальном состоянии.

Герой материала считает, что грабители работают в группе из пяти-шести человек. По его мнению, таким образом им удается снять детали машины быстрее. «Воры не просто перерезали провода, а аккуратно отсоединили их, чтобы не повредить», — подчеркнул пострадавший.

Отмечается также, что преступники не оставили отпечатков пальцев, поскольку снимали детали в латексных перчатках. «Они не обычные угонщики, а настоящие профессионалы», — заключил британец.

Семья назначила денежное вознаграждение в размере тысячи фунтов (99 тысяч рублей) каждому, кто предоставит информацию, которая поможет сотрудникам правоохранительных органов найти преступников.

В августе 2019 года россиянин заложил в ломбард арендованный в Москве Mercedes. Мужчина заключил договор с компанией по прокату автомобилей на пять дней, однако по истечении срока он не вернул машину на стоянку и перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он сдал его в ломбард и пропал.