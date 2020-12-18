Обматеривший коллег за нарушение дистанции Том Круз появился в бесполезной маске

Голливудский актер Том Круз обматерил членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», нарушивших правила социального дистанцирования, и сам вышел в свет в бесполезной защитной маске. Об этом сообщает портал TMZ.

58-летний Круз появился на публике в маске из магазина Jupiter Gear, которая оснащена угольным фильтром и несколькими дыхательными клапанами. Ее стоимость составляет 14 долларов (1030 рублей). В описании маски сказано, что она пропускает воздух через клапаны и предназначена для использования во время физических нагрузок.

Отмечается, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует носить в общественных местах маски с дыхательными клапанами, поскольку они пропускают воздух, а коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.

В декабре запись ненормативной лексики Тома Круза в сторону членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7» слили в сеть. Актер обругал коллег за нарушение социальной дистанции. «Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ****** [черти]! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы ***** [с концами] отсюда исчезнете!» — говорит знаменитость в аудио.