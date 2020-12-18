Покупателей квартир в России защитят от потери денег

Покупателей квартир в России решили защитить от потери денег, например, в том случае, когда сделку признают недействительной, а новый собственник оказывается на улице без жилья и внесенных средств. Соответствующее постановление выпустил Пленум Верховного суда, документ пока что не принят.

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Сообщается, что можно заключить договор поручительства, согласно которому продавец отвечает перед кредитором (покупателем) в том же объеме, что и должник. При этом он не является должником в основном обязательстве, а только исполняет собственную обязанность в указанном объеме, если не установлено иное, говорится в документе.

«Представим ситуацию: приобретена квартира, но впоследствии родственник продавца оспаривает сделку по мотиву нарушений при первоначальной приватизации квартиры продавцом или притворности сделки купли-продажи», — сказал адвокат Вячеслав Голенев. В таком случае предыдущий хозяин будет обязан вернуть деньги покупателю, если данный пункт прописан в договоре.

Также данная опция может помочь, если, например, квартирой заинтересовались кредиторы бывшего собственника — якобы тот пытался уйти от возврата средств. По словам адвоката, обычно в таких ситуациях вопрос добросовестности или недобросовестности покупателя даже не ставится — он остается ни с чем.

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