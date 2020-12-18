В правительстве поддержали законопроект о президентских сроках

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому действующий глава государства может вновь претендовать на два президентских срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму 17 ноября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, а также депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой.

По словам Клишаса, законопроект устанавливает, что «не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок».

Правило не применяется к президенту России, занимающему должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, а также «не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением».

5 ноября в Госдуму внесли законопроект, согласно которому президент России после прекращения исполнения своих полномочий, а также члены его семьи получают гарантии. Документ предполагает, что бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.