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Академик назвал простой способ продлить жизнь

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Самым простым способом продлить жизнь можно назвать ходьбу. Об этом «Комсомольской правде» рассказал президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

«Существует менее заметный, менее очевидный, но не менее коварный враг, ежегодно уносящий жизней значительно больше, чем COVID-19 — это пандемия физической пассивности, бич XXI века», — сказал врач.

По его словам, было проведено масштабное международное исследование, и, согласно его результатам, ведущие сидячий образ жизни люди живут в среднем на семь-восемь лет меньше, чем те, кто ходят суммарно хотя бы два часа в неделю. Например, можно пройти пару остановок вместо поездки на транспорте, отказаться от пользования лифтом и эскалатором.

Бокерия отметил, что движение чрезвычайно важно для сохранения здоровья. Обычная ходьба помогает восстановить физическую форму и поддерживать ее, у нее практически нет противопоказаний, не нужны специальная одежда или оборудование. При этом важно соблюдать регулярность, необходимые два часа можно разбить на несколько дней.

Ранее ученые из Гарвардского и Йельского университетов выяснили, что увеличить продолжительность жизни помогает пение.

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