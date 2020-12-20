Соловьев заступился за обманувшую Путина журналистку

Ведущий Владимир Соловьев заступился за журналистку Александру Безукладову, обманувшую президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «360».

По мнению Соловьева, журналистка с табличкой «Я беременна» с пресс-конференции президента уже получила сполна и больше наказывать ее не надо. «Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее», — сказал он. По словам ведущего, муж девушки работает у вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, который «всему уже не рад».

Тем не менее Соловьев негативно высказался о поступке Безукладовой. «Самообслуживание в нашей профессии — дело вредное. Я журналист, мне воду отключили — это очень трогательно, но неправильно», — подчеркнул он.

Ранее первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич призвал сурово наказать Безукладову. По его словам, за «беспардонную ложь и фальсификации» ей нужно «вмазать». Он обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием принять меры.

Рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова во время пресс-конференции стояла с плакатом «Я беременна». Ей позволили задать вопрос, и она попросила президента России присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России «за спасение семи человек во время пожара». Позже в СМИ появилась информация, что вместо чиновника на месте работали пожарные.

Российский лидер также решил уточнить, какое отношение к вопросу имеет ее беременность. Журналистка объяснила, что специально выбрала такую табличку, чтобы ее заметили. «Понятно, вы нас надули», — ответил президент.