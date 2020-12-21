Глава Камчатки вошел в число лучших губернаторов «новой волны»

Больше половины жителей Камчатского края посчитали, что глава региона Владимир Солодов подходит под критерии лучших губернаторов «новой волны». Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР провели исследование, по итогам которого 71 процент россиян, проживающих на Камчатке, заявили, что Солодова можно приравнять к губернаторам «новой волны». 21 процент не согласен с этим, а 8 процентов не смогли ответить на заданный вопрос.

Авторы привели несколько характеристик, которым должен соответствовать глава региона. В их числе есть такие критерии: «близкие к людям», «решают проблемы» и «эффективные управленцы».

Местные жители выделили положительные изменения на Камчатке в период работы Солодова. В частности, они перечислили ремонт и строительство дорог и жилых домов, установку детских площадок, снижение цен на рыбные изделия и решение вопросов социальной политики.

По словам директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, Солодова назначили на пост врио губернатора Камчатского края в «довольно сложное время» из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, летом произошла экологическая катастрофа с загрязнением Тихого океана.

«Несмотря на такие сложные вопросы, Владимир Солодов сразу взял курс на открытость и прозрачность своей работы — прямые эфиры в Instagram, трансляции заседаний правительства региона в социальных сетях, внедрение инновационных решений по построению системы обратной связи с жителями», — заключила Кислицына.