Российские предприниматели «повесили» бизнес

Предприниматели из Иркутска установили перед зданием областного правительства импровизированную виселицу, на которую повесили манекен, символизирующий бизнес. Как сообщает «Тайга.инфо», так российские предприниматели отреагировали на установленные местными властями ограничения, принятые на фоне распространения коронавируса. О каких именно ограничениях идет речь издание не уточняет.

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Подобие виселицы появилось у здания иркутского правительства утром в понедельник, 21 декабря. На ней висел манекен с табличкой «бизнес», также на нем были плакаты с надписями «кредиты», «налоги» и «электроэнергия».

В конце октября президент России Владимир Путин пообещал продлить поддержку бизнеса в условиях ухудшения эпидемической ситуации. В том числе на три месяца продлевается отсрочка по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, работающим в сфере услуг. Также на 2021 год распространяется мораторий на плановые проверки малого бизнеса, который ввели в марте.

Что касается самих предпринимателей, то индекс оптимизма бизнеса, рассчитываемый IHS Markit, рекордно рухнул. Бизнес перестал ждать лучшего на фоне экономической неопределенности из-за ситуации с пандемией коронавируса. Настроения оказались значительно более мрачными, чем летом.