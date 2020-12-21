Путину объяснили случаи заражения коронавирусом среди привившихся

Президент России Владимир Путин попросил директора разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга на понятном языке объяснить случаи заражения коронавирусом среди привившихся. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

В частности, главу государства интересовало, почему в семье, члены которой были привиты, один человек может заболеть, в том числе в легкой форме, а другой нет. «Человеку неподготовленному трудно разобраться в вашем птичьем языке», — сказал Путин.

Гинцбург ответил, что человек, который не заражается, имеет высокий уровень интерферона. «Это белок, который является характеристикой врожденного иммунитета. Высокий интерферонный статус бывает у людей, которые ведут правильный образ жизни, хорошо питаются, спят, не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается», — пояснил разработчик российской вакцины от COVID-19.

Число инфицированных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 29 350 — это новый рекорд. За все время пандемии в России произошло 2 877 727 заражений. Новые случаи выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. Больше всего заболевших за сутки зарегистрировано в Москве (7797), Петербурге (3752), Подмосковье (1523). Наименьший суточный прирост отмечен в Ненецком автономном округе — два факта заражения.

Прошлый рекорд по количеству новых заражений за сутки был зафиксирован 6 декабря и составил 29 039.