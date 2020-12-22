Самая красивая женщина в мире снялась в «секс»-штанах за тысячи долларов

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, прошлась по улицам Нью-Йорка в штанах с надписью «секс». Соответствующий материал публикует Page Six.

В своем Instagram-аккаунте 24-летняя манекенщица опубликовала серию снимков, на которых она лежит на снегу в многослойном образе. Она снялась в кожаной бейсбольной куртке, стеганом пуховике, желтой футболке и белой рубашке. Кроме того, на Хадид была пара белых кожаных штанов, на которых желто-черным шрифтом несколько раз вышита надпись sex («секс»). Вещь была выпущена в рамках сотрудничества бренда Chrome Hearts с художником из Лос-Анджелеса Мэттом ДиДжиакомо (Matt DiGiacomo) в 2018 году. По информации издания, ее стоимость достигает нескольких тысяч долларов.

Лимитированная коллекция получила название Sex Records. Отмечается, что на предметы из коллаборации установлены высокие цены. К примеру, в настоящее время на портале мужской одежды Grailed простая рубашка с длинными рукавами продается за 775 долларов (58 180 рублей), а расписанная вручную кожаная куртка выставлена за 10 тысяч долларов (750 тысяч рублей) в интернет-магазине The RealReal.

В октябре Белла Хадид появилась на публике в плаще на голое тело. Манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в бежевом плаще на голое тело люксового бренда Michael Kors с золотым поясом и пуговицами. При этом на ней не было бюстгальтера.