Электромобили оказались слишком дорогими для россиян

Цена оказалась главным сдерживающим фактором при покупке электромобиля, об этом заявили 83 процента опрошенных россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Будущее мобильности 2020/2021» компании Arthur D. Little.

Респонденты считают электрокары слишком дорогими, им также не нравится отсутствие зарядной инфраструктуры и долгое время заправки (57 процентов опрошенных). Еще 54 процента отметили неготовность электромобиля к холодам. Решением проблемы может стать субсидирование, которое должно покрыть не менее 20 процентов стоимости машины, считают эксперты.

Минимальная цена нового электромобиля на российском рынке — около трех миллионов рублей. Tesla стоит до 15 миллионов. Кроме стоимости существует также фактор холодов. Развитие такого рынка в России может происходить только локально в ряде регионов (например, в Краснодарском крае, Владивостоке или Астрахани), отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что Россия оказалась не готова к использованию электромобилей. В соответствующем рейтинге страну поставили на третье место с конца, хуже дела обстоят только в Бразилии и Индии.