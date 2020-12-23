Спрогнозированы сроки открытия новых стран для россиян

Новые страны могут открыть границы для россиян не ранее середины января 2021 года. Такие сроки спрогнозировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

Как отметила Ломидзе, после появления новостей о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании у туроператоров появились опасения, что доступные для россиян страны могут закрыться, однако этого пока не случилось. «Но, честно говоря, мы не ожидаем открытия новых направлений как минимум до середины января», — сказала она.

В настоящее время, напомнила Ломидзе, для российских туристов открыты 16 государств, в том числе Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Танзания, Куба и Мальдивы.

Ранее эксперт назвала самое популярное направление у россиян в 2020 году. Как свидетельствует значительный прирост туристического потока, им оказалась Танзания. Остальные направления, по словам Ломидзе, «не досчитались» россиян во время сезона.