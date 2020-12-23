Названа самая популярная страна у российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвала самую популярную страну у россиян в 2020 году. По словам Майи Ломидзе, ей оказалась Танзания, передает НСН.

Как отметила Ломидзе, пандемия коронавируса заставила россиян пересмотреть свои планы на отдых за границей. В этом году выездной туризм был представлен пятью основными направлениями — Турцией, Танзанией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Кубой и Мальдивами.

«Прирост произошел только на одном направлении — это Танзания. Остальные заметно не досчитались российских туристов», — сказала Ломидзе.

Ранее сообщалось, что Танзания вместе с Сейшельскими островами и Эфиопией вошла в список самых безопасных для путешествий в пандемию стран, составленных Роспотребнадзором. Всего в перечне оказались 16 государств. Двум из трех критериев, обозначенных ведомством, соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. Одному из трех — Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония.