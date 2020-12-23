Принятый за мертвого мужчина очнулся и сел при подготовке к погребению

В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина, которого приняли за мертвого, очнулся при подготовке к погребению. Об этом сообщает издание Sakshi.

Глава деревни, где произошел инцидент, лично осмотрел неизвестного мужчину, который, по словам местных жителей, два дня лежал под деревом без сознания. Он счел его умершим и распорядился похоронить.

Когда возле деревни выкопали могилу, мужчина неожиданно очнулся и сел. Его немедленно доставили в больницу, где он получил помощь и пошел на поправку. Его личность по-прежнему не установлена, полиция начала расследование.

В 2017 году сообщалось, что житель индийского штата Карнатака пришел в себя по дороге на собственные похороны. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. По мнению медиков, у индийца был менингоэнцефалит, вызванный собачьим укусом.