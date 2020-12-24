Компании заставят скупать российские товары и докладывать об этом

Российские госкомпании заставят скупать отечественные товары по квотам и докладывать об этом. Проекты адресованных широкому кругу госпредприятий директив подготовил Минпромторг, пишет «Коммерсантъ». Документ разработали по поручению президента Владимира Путина и вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность.

Правила распространятся на компании с долей государства выше 50 процентов и дочерние предприятия. В список исключений попадут предприятия, учреждения и организации, подведомственные федеральным, региональным и муниципальным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам.

Квота по закупкам будет рассчитываться от общего годового объема компаний по каждой конкретной товарной позиции. В начале декабря стало известно, что она в основном варьируется в диапазоне 50-90 процентов. Отчитываться о выполнении закупок или причинах их срыва компаниям придется самостоятельно. Для этого нужно будет предъявить выписку из реестров промышленной или радиоэлектронной продукции, которые ведет Минпромторг. Сейчас в списках 251 позиция. Если отдельных товаров потенциального поставщика не окажется в реестре, это будет поводом отказаться от сотрудничества с ним.

Летом 2020 года Путин назвал предложение об ограничениях на иностранные закупки для таких организаций востребованным, своевременным и справедливым. Он заявил, что отрасль легкой промышленности пользуется за рубежом широкой государственной поддержкой.

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