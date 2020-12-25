Раскрыт способный привести к гражданской войне в США сценарий

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с «Лентой.ру» раскрыл сценарий, способный привести к гражданской войне в США.

По его словам, такой результат возможен в том случае, если действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпримет попытку удержать власть силой.

Грациани заявил, что приписываемые главе Белого дома планы по введению военного положения в стране и удержания власти силой не выглядят реалистичными. «Ему пришлось бы прибегнуть к помощи определенных групп внутри Пентагона и прежде всего частных военных компаний и военизированных формирований. В таком случае Трамп стал бы заложником последних», — заявил эксперт. Он добавил, что дипстейт, хоть и ослабленный противостоянием с администрацией Трампа за последние годы, пресечет такие попытки в зародыше.

«Однако если все же допустить такой вариант развития событий, то между американцами разразится настоящая гражданская война. Ее исход будет непредсказуем», — подчеркнул Грациани. Политолог добавил, что такой сценарий встретит сопротивление у различных лобби, поскольку это приведет к масштабному институциональному кризису и утрате страной международного влияния.

Ранее издание Newsweek сообщило, что в Пентагоне прорабатывается план действий на случай, если Трамп введет военное положение в стране в свои последние дни на посту. Военные опасаются, что американский лидер выведет на улицы своих сторонников, чтобы помешать процессу передачи власти избранному президенту США Джо Байдену. В проработке подобных сценариев участвуют только генералы, не симпатизирующие Трампу. Сторонники же действующего президента США, равно как и Белый дом, не в курсе этих обсуждений.

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