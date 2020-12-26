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В России за сутки выявили 29 258 случаев заражения коронавирусом

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Фото: Alexander Zemlianichenko / Globallookpress.com

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 29 258, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 021 964, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 26 декабря.

29 258
случаев заражения коронавирусом
выявлено в России за последние сутки

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве — 7480. После столицы по росту суточной заболеваемости лидируют Санкт-Петербург (3755)
и Московская область (1615). Наименьшее по стране число новых случаев заражения выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах (7 и 6 соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 567 летальных исходов. Всего с начала пандемии скончались 54 226 пациентов с подтвержденным диагнозом.

За сутки из больниц выписались 28 185 человек, всего выздоровели 2 426 439 пациентов.

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