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Минобороны оценило слова немецкого министра о диалоге с Москвой с «позиции силы»

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Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Заместитель Минобороны России Александр Фомин оценил слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Москвой с «позиции силы» в интервью «Российской газете».

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы"», — заявил Фомин. Он подчеркнул, что угроза силой является прямым нарушением устава ООН и предостерег, что подобные действия не останутся без должной ответной реакции с российской стороны.

По словам министра, Россия всегда считает нужным решать сложные проблемы за столом переговоров, поэтому она готова к конструктивному диалогу с учетом интересов всех сторон и соблюдением взаимоуважения.

В ноябре глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении с позиции силы. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем». До этого она также обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран.

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