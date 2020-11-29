Шойгу сравнил немецкого министра с избалованной школьницей

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сравнил свою немецкую коллегу Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избалованной школьницей после того, как она призвала разговаривать с Москвой с позиции силы. Об этом пишет РИА Новости.

«Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы», — сказал Шойгу. Он напомнил немецкой коллеге, что Россия находится «в другой школе» и у нее другой директор.

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу напомнил об обнаруженном в Черном море теплоходе «Армения», затопленном в 1941 году немецкой авиацией у побережья Крыма. На его борту находились останки гражданских лиц. По словам министра, крушение теплохода — один из многочисленных эпизодов войны, о котором необходимо вспоминать и рассказывать. Особенно это важно на фоне риторики, подобной словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

На текущей неделе глава Минобороны Германии призвала вести с Россий переговоры о разоружении с позиции силы. По ее мнению, такая позиция германской внешней политики всегда была хорошей и должна остаться таковой в будущем.