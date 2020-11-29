Захарова оценила слова немецкого министра о диалоге с Москвой с «позиции силы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook дала оценку словам немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что военные расходы Германии должны быть на высоком уровне, чтобы Европа могла вести диалог с Москвой с «позиции силы».

Захарова отметила, что ФРГ в настоящее время является «зависимой страной в сфере безопасности». «И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», — сказала она.

По словам представителя МИД, «складированное в ФРГ» американское ядерное оружие — это «сила, а тоже не своя». «Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости», — отметила Захарова.

Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении с позиции силы. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

В июле Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран. Она добавила, что властям Германии необходимо донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости. При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлину нужно «разумное соседство» с Россией.

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