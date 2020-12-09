Министр обороны Германии призвала финансировать армию из-за России

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила необходимость военных инвестиций в 2021 году действиями России. Видео ее выступления в парламенте опубликовано на YouTube-канале «Was jetzt?».

Глава оборонного ведомства призвала не разделять дипломатию и военную силу. Крамп-Карренбауэр напомнила, что социал-демократы выступают за всестороннее разоружение и переговоры, но всегда с позиции сильного. В этой связи она объяснила необходимость военных инвестиций развитием программы вооружений России.

Ранее сообщалось, что Германия заплатила за размещение армии США почти миллиард евро за 10 лет. Такой вывод Spiegel сделал после изучения ответа министерства финансов. Указывается, что 648,5 миллиона евро в документах были обозначены как затраты на гранты по строительным работам, еще 333,9 миллиона — непосредственно на оборону.

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