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Россияне оценили вероятность позитивных изменений после пандемии

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Россияне оценили вероятность позитивных изменений в мире после пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Ipsos Predictions.

Согласно данным опроса, 22 процента жителей России уверены в том, что после окончания эпидемии мир изменится к лучшему. В то время как 70 процентов россиян выразили сомнения в вероятности улучшения ситуации.

При этом 45 процентов респондентов из России надеются на то, что жизнь в стране придет в норму, а 37 процентов — рассчитывают на восстановление экономики. Помимо этого, большинство россиян (66 процентов) опасаются, что в скором времени планету ожидает еще одна эпидемия.

Ранее сообщалось, что коронавирус в долгосрочной перспективе приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти. Аналитики из Credit Suisse Research Institute выявили основные тенденции, которые раскрывают истинное влияние пандемии на человечество.

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