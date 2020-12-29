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Онищенко объяснил появление ковид-диссидентов в правительстве

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Появление ковид-диссидентов в правительстве в начале пандемии было связано в том числе с информационным давлением. Об этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил в эфире НСН.

По его словам, власти в России и во многих странах мира принимали решения на фоне преобладающего над реальностью информационного террора. «В некоторой степени это продолжается и сейчас», — объяснил он.

Онищенко отметил, что неправильным было, например, закрывать предприятия по всей стране, в то время как эпидемия фактически наблюдалась только в Москве и ближнем Подмосковье. По этой же логике меньший ущерб экономике можно было нанести через отмену некоторых ограничений на передвижение людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что раньше среди российских министров были ковид-диссиденты, которые отрицали существование и угрозу коронавируса, но сейчас их уже нет.


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