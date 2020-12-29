Последствия мощной метели в российском регионе показали на видео

Мощная метель в Северо-Курильском районе не утихает уже сутки. Об этом сообщает портал sakhalin.info. Последствия показал на видео Telegram-канал Daily Storm.

На кадрах видно, как женщина пробирается через огромные сугробы, чтобы найти среди заснеженных бугров свою машину и уехать на работу. В это время сильная метель не утихает.

Местные жители отмечают, что порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, при этом видимость минимальная. По информации «Интерфакс», на острове Парамушир нулевая видимость не позволяет технике приступить к расчистке дорог. Все объекты энерго- и теплообеспечения работают в штатном режиме.

Ранее на Норильск обрушилась «черная пурга». На улицах образовались сугробы с человеческий рост. Шквальный ветер буквально сносил людей.