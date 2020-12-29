Россия
 
Последние новости
Объявлен траур по погибшим в Баренцевом море российским морякам
Сочи предрекли дефицит дешевого жилья
Россия выделила деньги на «русский Hubble»
В центре Москвы обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка»
В России за сутки умерли 562 пациента с коронавирусом
Российский парикмахер босиком по снегу догоняла незаплатившую клиентку
Уткин обвинил Тутберидзе в лишении фигурного катания груди и попы
Контролер позавидовал напарнице в московской электричке и ударил ее 
Белоруссия объявила о начале вакцинации российским препаратом «Спутник V»
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 27 002 новых случая заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за сутки коронавирусом заразились 27 002 человека. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 105 037, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5641), Санкт-Петербурге (3757) и Московской области (1547). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономной округе (4).

За прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 562 летальных исхода. Всего с начала пандемии скончались 55 827 человек с коронавирусом. Число выздоровевших от COVID-19 в стране увеличилось до 2 496 183 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии
Роспотребнадзор оценил влияние российской вакцины от COVID-19 на потомство
В России выявили 27 787 новых случаев заражения коронавирусом